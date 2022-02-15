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【券商點睇】比較5次社融大幅增加 A股趨勢點變化？

股樓投資 11:00 2022/02/15

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上周，中國公布信貸數據市場預期，其中1月社融增量達6.2萬億元人民幣，創下歷史新高﹐引起市場憧憬。天風證券發表報告指出，過去內地5次社融大幅增量，對股市均有一定的規律。

【同場加映】青姐話：疫情無限 唯有等V彈

根據2012年6月、2014年6月、2016年1月、2019年1月、2020年3月，在明顯的單月信用脈衝前後的市場表現，可以得到以下規律。第一，信貸脈衝前30個交易日，市場整體下跌，穩增長方向表現更好，低估值相對抗跌。背後邏輯在於，信用周期通過影響剩餘流動性和盈利預期，最終影響A股的估值方向，那麼信用大幅放量之後，一般會有超跌反彈。

【延伸閱讀】2022年部署：麥格理料今年中資股具4大投資主題 潛在受惠股達25隻，請按【見下頁

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第二，信貸脈衝後 60 個交易日，市場整體上漲，中小盤成長佔優或者風格相對均衡。另短期風格變化的具體細節，先金融、周期、價值股，然後再成長股。拐點大概出現在數據公布日之後的10個交易日左右，此後成長風格將會反彈。至於中長期的風格研判，主要取決於有沒有更多高景氣的新興產業出現。

【同場加映】溫股知新：恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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記者：林衛

 

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