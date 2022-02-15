【內房危機】中梁百悅智佳服務放棄IPO　向碧桂園服務出售逾9成股權　中梁控股跌3%

▲ 【物管收購】碧桂園服務全購中梁百悅智佳服務 棄招股變賣盤 未有披露交易作價

碧桂園服務 （06098） 再出動收購物管公司，落實收購中梁控股 （02772） 旗下中梁百悅智佳服務。碧桂園服務周一公告，就收購中梁百悅智佳服務合共約93.76%股權訂立股權收購協議，連同碧桂園物業香港已持有6.24%股權﹐交易後將全資持有中梁百悅智佳服務。

中梁百悅智佳服務由中梁控股董事長楊劍實控，值得留意是，該公司於去年12月23日通過港交所上市聆訊，但遲遲未有招股。碧桂園物業香港本身已是中梁百悅智佳服務的投資者之一。

碧桂園服務今早股價靠穩，暫升0.5%，母企碧桂園 （02007） 就跌1%；中梁控股跌3%。

碧桂園服務未交代作價

碧桂園服務未有披露作價，僅於公告稱，收購事項的完成及代價支付受該等協議項下多項約定，包括進一步盡職調查所約束，最終代價須按協議項下的條款及進一步盡職調查結果在代價上限內進行調整。

碧桂園服務指，收購事項將補充集團業務，加強在中高端住宅物業管理方面的品牌影響力，擴大社區增值服務潛力；且集團與中梁百悅智佳服務的項目在業務區域重合度較高，有利於未來在業務重合區域整合雙方優勢，降低運營成本，提高盈利水準。

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