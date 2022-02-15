【開市9點半】港單日確診首破2000宗　外資行：2022年香港零售業增速降至0%、恒指首季下試21000點

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港疫情嚴峻，昨新增2071宗新冠病毒確診，為首次單日突破2000宗。法國外貿銀行預計，在未來幾個月社交距離措施依然保持嚴格的情況下，預計2022年香港零售業增速將會從2021年的8.1%下降至0%。另外，料香港失業率可能會回升至4.9%。大摩列三大原因（當中包括中港Omicron確診個案急增），料恒指要下試該行悲觀預測21000點，意味潛在跌幅達15%。

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1.【名家看法】大摩郭強盛：三大原因拖累恒指首季料下試最悲觀預測 潛在跌幅15%

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港股ADR及美股收市情況：

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