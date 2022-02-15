  • 16°C
香港時間 : 2022215日 (二) 07:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】港單日確診首破2000宗　外資行：2022年香港零售業增速降至0%、恒指首季下試21000點

股市 06:45 2022/02/15

分享：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港疫情嚴峻，昨新增2071宗新冠病毒確診，為首次單日突破2000宗。法國外貿銀行預計，在未來幾個月社交距離措施依然保持嚴格的情況下，預計2022年香港零售業增速將會從2021年的8.1%下降至0%。另外，料香港失業率可能會回升至4.9%。大摩列三大原因（當中包括中港Omicron確診個案急增），料恒指要下試該行悲觀預測21000點，意味潛在跌幅達15%。

重點新聞

1.【名家看法】大摩郭強盛：三大原因拖累恒指首季料下試最悲觀預測　潛在跌幅15%

2.【香港疫情】法國外貿銀行：失業率或回升至4.9%、零售業增速跌至0%

3.【美國加息】儲局官員布拉德：重申7月前加息100點子觀點

4.【烏克蘭局勢】普京暗示同意會談　拉夫羅夫稱美國提議有「建設性」

5.【中概股】網絡安全審查新規明起實施　小型中企逐漸重返美國IPO

6.【騰訊持股】印度禁止54款中國App　SEA旗艦遊戲Free Fire在列

7.【內房危機】恒大債驚見跌穿10美元　融創中國遭降評後插逾1成

8.【滴滴出行】滴滴據報全線業務裁員　總裁員比例20%

9.【譚仔國際】譚仔母企東利多上季海外多賺一倍　「雲南米線業務穩定」

港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】領展研售赤柱廣場物業　萬科郁亮：內房已進入「黑鐵時代」
2022/02/14
【開市9點半】領展研售赤柱廣場物業　萬科郁亮：內房已進入「黑鐵時代」
【開市9點半】美通脹強勁　3月加息半厘呼聲高　內地監管吹暖風能否救科企弱勢
2022/02/11
【開市9點半】美通脹強勁　3月加息半厘呼聲高　內地監管吹暖風能否救科企弱勢
【開市9點半】中移動A股升一成停板　本周百億成交追買H股
2022/02/10
【開市9點半】中移動A股升一成停板　本周百億成交追買H股
【開市9點半】外媒稱國家隊昨午入市撐A股　軟銀孫正義：過去未大幅減持阿里巴巴
2022/02/09
【開市9點半】外媒稱國家隊昨午入市撐A股　軟銀孫正義：過去未大幅減持阿里巴巴
【開市9點半】瑞銀：港股已消化美國收水、維持看27000點　Tesla披露持近20億美元比特幣
2022/02/08
【開市9點半】瑞銀：港股已消化美國收水、維持看27000點　Tesla披露持近20億美元比特幣
港股 失業 外資 恒生指數 零售 香港 銀行 失業率

上一篇文章

【ET財經早點1分鐘】儲局布拉德企硬鷹派 道指再跌171點 烏克蘭危機降溫 藍籌股ADR靠穩

下一篇文章

【美股收市】憂俄烏局勢+儲局更鷹 道指挫171點 紐油升破95關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】阿里美股靠穩　夜期跌99點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股靠穩　夜期跌99點（不斷更新）
【大行報告】花旗調高滙豐HSBC目標價兩成　料英美加息將推高淨利息收入
【大行報告】花旗調高滙豐HSBC目標價兩成　料英美加息將推高淨利息收入
【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍
【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍
【美股收市】憂俄烏局勢+儲局更鷹 道指挫171點 紐油升破95關
【美股收市】憂俄烏局勢+儲局更鷹 道指挫171點 紐油升破95關
【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁　林慧虹：要做「香港銀行」
【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁　林慧虹：要做「香港銀行」
【學校停課】教育局延長暫停面授課堂安排至3月6日、取消小六最後一次呈分試　香港今增2071宗確診
【學校停課】教育局延長暫停面授課堂安排至3月6日、取消小六最後一次呈分試　香港今增2071宗確診
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款