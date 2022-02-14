【新股IPO】Ace Eight申SPAC上市　聚焦亞洲生物技術及TMT企業

由 ACE Promoter及 Assos Omada Promoter作為發起人共同發起的特殊目的收購公司（SPAC）Ace Eight Acquisition Corporation（「Ace Eight」）今日向聯交所遞交主板上市申請，民銀資本為獨家保薦人。

發起人團隊及股東包括有「亞洲 SPAC 教父」之稱的王幹文及皇朝家居 （01198） 創辦人及董事會主席謝錦鵬。

據初步招股文件顯示，ACE Promoter 及 Assos Omada Promoter 分別持有 Ace Eight 的 75.57%及 24.43%已發行 B 類股份。ACE Promoter 的股東包括 Ace Global、皇朝家居全資附屬公司中意傢俬、王偉雄、由香港立法會議員及新界鄉議局主席劉業強 先生及其親姐持有的盈運投資及 SG Spring。

Assos Omada Promoter 的股東包括富榮資產、Triple Gold、楊維聰及麥超傑。

Ace Global 主要在美國從事 SPAC 相關交易，主席及行政總裁王幹文有「亞洲 SPAC 教父」之稱，在美國擁有豐富的 SPAC 併購及上市經驗。Ace Eight 將重點關注於亞洲，特別是在中國設有業務、具市場競爭地位的生物技術及 TMT 行業公司。

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