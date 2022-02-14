  • 17°C
香港時間 : 2022215日 (二) 00:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】Ace Eight申SPAC上市　聚焦亞洲生物技術及TMT企業

股市 23:41 2022/02/14

分享：

由 ACE Promoter及 Assos Omada Promoter作為發起人共同發起的特殊目的收購公司（SPAC）Ace Eight Acquisition Corporation（「Ace Eight」）今日向聯交所遞交主板上市申請，民銀資本為獨家保薦人。

發起人團隊及股東包括有「亞洲 SPAC 教父」之稱的王幹文及皇朝家居 （01198） 創辦人及董事會主席謝錦鵬。

據初步招股文件顯示，ACE Promoter 及 Assos Omada Promoter 分別持有 Ace Eight 的 75.57%及 24.43%已發行 B 類股份。ACE Promoter 的股東包括 Ace Global、皇朝家居全資附屬公司中意傢俬、王偉雄、由香港立法會議員及新界鄉議局主席劉業強 先生及其親姐持有的盈運投資及 SG Spring。

Assos Omada Promoter 的股東包括富榮資產、Triple Gold、楊維聰及麥超傑。

Ace Global 主要在美國從事 SPAC 相關交易，主席及行政總裁王幹文有「亞洲 SPAC 教父」之稱，在美國擁有豐富的 SPAC 併購及上市經驗。Ace Eight 將重點關注於亞洲，特別是在中國設有業務、具市場競爭地位的生物技術及 TMT 行業公司。

相關文章：【銀行業績】花旗：有客戶表達對SPAC上市興趣

【新股IPO】香港首隻SPAC新股Aquila遞上市申請　每手將逾百萬元　發起人為招銀國際

【新股IPO】再有SPAC股擬在港上市　Tiger Jade遞上市申請、目標最快3月上市

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

港股 IPO 劉業強 特殊目的收購公司（SPAC） 皇朝家居（01198）

上一篇文章

【物管收購】碧桂園服務擬全購中梁百悅智佳服務　棄招股變賣盤　未有披露交易作價

下一篇文章

【第五波疫情】恒生銀行大圍分行明天起恢復營業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【學校停課】教育局延長暫停面授課堂安排至3月6日、取消小六最後一次呈分試　香港今增2071宗確診
【學校停課】教育局延長暫停面授課堂安排至3月6日、取消小六最後一次呈分試　香港今增2071宗確診
【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁　林慧虹：要做「香港銀行」
【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁　林慧虹：要做「香港銀行」
【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍
【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍
【恒指ADR+夜期】印度禁54款中國App　騰訊阿里外圍挫（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】印度禁54款中國App　騰訊阿里外圍挫（不斷更新）
【利孝和夫人】利陸雁群離世、享年98歲　家人傍晚發訃告：家中安詳離世
【利孝和夫人】利陸雁群離世、享年98歲　家人傍晚發訃告：家中安詳離世
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計約200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計約200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款