▲ 【騰訊持股】印度禁中國App誤中副車？ SEA旗艦遊戲Free Fire在列、股價暴跌18%

彭博引述知情人士指，印度以安全問題為由，禁止了54款來自中國的應用程式，當中包括東南亞科網股Sea Limited（美：SE）的旗艦遊戲Free Fire，該遊戲被視為Sea的「現金牛」。 Sea美股周一早段跌超過15%，低開134.235美元，全日跌18.4%，報129.17美元，年初至今已累跌42.3%。

知情人士表示，印度電子和信息技術部禁止的54個應用程式，當中一些是屬於騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 和網易 （09999） 的應用程式，部分是在2020年被印度禁止後的「重新命名」版本。

Free Free是 經常與PUBG相提並論的「食雞」遊戲，是全球最受歡迎的手機遊戲之一，在Google Play上的下載量超過 10 億次，過往支撐了Sea的驚人增長，及其由巴西到印度市場的擴張。

騰訊年初減持Sea超過1400萬股，令騰訊於Sea的股權從21.3%減至18.7%，其投票權亦減少至10%以下，被指是為了消除Sea的國外監管風險。

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編輯：區嘉俊