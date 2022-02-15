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【騰訊持股】印度禁中國App誤中副車？　SEA旗艦遊戲Free Fire在列、股價暴跌18%

股市 14:22 2022/02/15

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【騰訊持股】印度禁中國App誤中副車？　SEA旗艦遊戲Free Fire在列、股價暴跌18%

彭博引述知情人士指，印度以安全問題為由，禁止了54款來自中國的應用程式，當中包括東南亞科網股Sea Limited（美：SE）的旗艦遊戲Free Fire，該遊戲被視為Sea的「現金牛」。Sea美股周一早段跌超過15%，低開134.235美元，全日跌18.4%，報129.17美元，年初至今已累跌42.3%。

知情人士表示，印度電子和信息技術部禁止的54個應用程式，當中一些是屬於騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 和網易 （09999） 的應用程式，部分是在2020年被印度禁止後的「重新命名」版本。

Free Free是經常與PUBG相提並論的「食雞」遊戲，是全球最受歡迎的手機遊戲之一，在Google Play上的下載量超過 10 億次，過往支撐了Sea的驚人增長，及其由巴西到印度市場的擴張。

騰訊年初減持Sea超過1400萬股，令騰訊於Sea的股權從21.3%減至18.7%，其投票權亦減少至10%以下，被指是為了消除Sea的國外監管風險。

*港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響*

相關文章：騰訊（00700）沽Sea Limited之際「女股神」反趁低吸　Sea Limited有何賣點？

【騰訊股價】騰訊減持東南亞科企SEA套現240億　投票權大削至10%以下

編輯：區嘉俊

美股 騰訊 網易－S（09999） Sea Limited（美：SE） 阿里巴巴－SW（09988） 網易（美：NTES） 阿里巴巴

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李寧（02331）靠國策支持就能支撐股價？

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