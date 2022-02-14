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【美國加息】一文看清儲局官員對加息、通脹及縮表最新看法（不斷更新）

股市 22:31 2022/02/14

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市場靜待美國3月加息，此前先聚焦周四（17日）公布的FOMC會議紀要。多位儲局官員先後發表講話，闡述對加息、通脹及縮表的看法，包括聖路易斯聯儲銀行行長布拉德、三藩市聯儲銀行總裁戴利克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯及儲局理事布雷納德等。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德

美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）指，重申希望在7月前加息100點子，過去4次的通脹數據已反映通脹壓力正在擴大，「聯儲局的信譽現已岌岌可危，我們應就數據採取行動，但我認為可以有組識及不會破壞市場的方式去達成。」但他指，加息時間最終取決於主席鮑威爾。

布拉德重申7月前加息100點子觀點，儲局信譽已岌岌可危，看【下一頁】

阿特蘭大儲行行長博斯蒂克

阿特蘭大儲行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）在公布最近通脹數據後表示看法無變，預計全年加息3至4次，估計由0.25厘的幅度開始加息。

三藩市聯儲銀行總裁戴利

三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）警告，若加息太過激進，或會帶來反效果。她指，支持儲局最早3月加息的決定，以壓抑通脹，查看一些歷史數據，儲局有需要收縮量化寬鬆策。據過往經驗，若央行突然採取激進的行動，會破壞經濟增長和物價穩定的目標，暗示不認同在下月一次加息50個基點。

相關文章：【美國加息】大摩警告加息導致經濟停滯　中金：10年債息或突破2.5厘

經濟 加息 縮表 美國聯儲局 通脹

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