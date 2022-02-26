【債券投資】何時投資高息內房債？　高騰國際：下半年便是時點　上半年先睇四類亞洲高息債

▲ 何時投資高息內房債？ 高騰國際：下半年便是時點 上半年先睇四類亞洲高息債

內房債以高息見稱，過去定是高息債券基金配置一環，但受累房企違約潮，不少資金大手沽貨，內房債價格一度急瀉。由於內房債規模大，加上一旦債價反彈回報吸引，市場均觀望何時是吸納好時機。高騰國際接受本報專訪時教路，下半年便是回到內房債的時點。

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「如果政策在三月後有大放鬆，爆到6月左右，要爆就已經爆曬，房地產之前是分化求生，然後將是整合再出發」

高騰大中華精選債券基金助理基金經理陳正量表示，首季內房債表現持續弱勢，即使預期「政策底」浮現，但不代表銷售及違約率見底。他補充，「等到下半年的時候，當房地產債跌到差不多時，就是相對低風險高回報的時候」，宜選擇可生存、具有國企背景，以及透過併表比率、對外擔保及應付帳規模，挑選有較少表外債的房企。

現時內房債在中資高收益的佔比由約70%跌至50%，在亞洲高收益債的佔比則由約50%跌至30%，而且大部分基金低配內房債，但高騰大中華精選債券基金基金經理黃冠豪稱，當內房政策發出放鬆訊號，加上內房爆雷於6月接近尾聲時，資金必定衝入內房債，下半年可加倉中資高息債。

高騰國際建議，上半年投資中國以外的亞洲高息債，包括印尼、印度、菲律賓及歐洲AT1（額外一級資本）債券。特別是印度債券，雖然平均回報僅4至6厘，且要約6至7年才到期，但當地近年不斷推可再生能源債券，故受基金青睞。

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記者：袁諾曦