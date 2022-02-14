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【第五波疫情】工銀亞洲向逾百院舍捐贈兩萬套新冠病毒抗原快速測試試劑

Hot Talk 20:24 2022/02/14

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工銀亞洲慈善基金宣布，向逾100間院舍，包括香港明愛、香港聖公會福利協會、基督教家庭服務中心、匡智會在內的本地社福機構，捐贈2萬套新冠病毒抗原快速測試試劑，並將透過工銀亞洲慈善基金義工團隊送贈至各區院舍，支援逾萬名院舍前線員工及居於院舍的長者及殘疾人士。 

工銀亞洲主席兼執行董事、工銀亞洲慈善基金主席高明表示，工銀亞洲的義工團隊於去年12月曾走訪20間院舍派發抗疫物資。透過親身探訪和交流，讓該行深切了解到院舍職員及院友深受疫情影響及面對的挑戰。近日，工銀亞洲慈善基金再次快速回應疫情蔓延態勢，發起全行性募捐活動，更第一時間聯絡逾100間本地院舍，以最短時間將物資送到有需要人士手上。 

此外，工銀亞洲慈善基金將陸續透過工銀亞洲指定分行，向基層市民派發防疫物資，為客戶及有需要人士提供貼心防疫保護。

*疫下股市關注什麼？美國加息影響至關鍵，重溫《開市追揸沽》*

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