【滴滴出行】滴滴據報全線業務裁員　總裁員比例20%　美股早段升2%

▲ 滴滴據報計劃裁員兩成

中國最大網約車平台滴滴出行（美：DIDI）據報裁員，滴滴盤前跌一度跌逾1%，報3.93美元，滴滴去年中以14美元上市，已累跌10美元。據內媒引述消息指，滴滴幾乎全線業務將裁員，據悉，各部門裁員比例不一，總裁員比例約為20%，職能和業務綫均背負裁員20%的指標，滴滴網約車、兩輪車、貨運等出行業務的領導人都收到裁員通知。

由於滴滴削減人手，有利減低成本，利好股價，早段漲逾2%。

騰訊澄清：增加滴滴股權屬IPO時認購、上市後無增持，看【下一頁】

報道指，整個裁員計劃將會非常迅速地執行，裁員通知將在2月底完成，裁員補償為法定標準N+1。當中，只有國際化部門尚未受影響，仍在持續招人中。

據知情人士指，滴滴於1月中旬已先從創新事業部R-Lab開始裁員。R-Lab國內業務裁撤，國際化外賣技術團隊併入國際化部門，原R-Lab事業部總經理羅文將專注負責滴滴造車的產品

此前多個滴滴APP下綫，有知情人士指，對網約車業務衝擊很大，滴滴不僅無法拉新，原有的用戶也在流失。據悉，2022年1月，滴滴的日均單量約在2000萬單，較上市招股書披露的2500萬單低了五分之一，滴滴在網約車市場的份額也從近九成掉至七成。

*港股現水平應否做淡？重溫《開市追揸沽》*

相關文章：【中概股】網絡安全審查新規明起實施 小型中企逐漸重返美國IPO 料不會成為審查目標

【互聯網監管】滴滴出行、貨拉拉Lalamove遭交通運輸部約談