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【混合辦公】攜程3月實施混合辦公制度　每周1至2天自行選擇辦公地點

股市 20:00 2022/02/14

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攜程 （09961） 宣布3月1日開始，在全公司推行混合辦公制度。逢周三、周五，公司各事業部、職能部門可根據實際管理需求，實行或逐步推行1至2天的混合辦公，即每周有1至2天，符合條件的員工可自行選擇辦公地點。

攜程發布與之匹配的員工申請和管理流程、設備支持等政策。據介紹，此輪推廣基於從2021年8月開始的超1600人參加的混合辦公實驗，結果顯示，經過近半年的實驗，員工參與意願上升至近六成。

董事局主席梁建章表示，混合辦公制度的推廣是企業、員工和社會的多贏。不僅在不影響效率的情況下提升員工的滿意度，還有利於減少交通堵塞、環境保護；緩解高房價和地區間差異；另外有利於家庭和諧、女性職業發展和提高生育率。希望混合辦公制度未來在更多主流中國企業被推廣，這將對中國的社會和經濟產生積極且深遠的影響。

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