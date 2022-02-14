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【職場熱話】上司疑有強迫症 不滿文件格式有偏差 竟罰下屬企走廊 打工仔：當我們是小學生咩？

理財智慧 20:35 2022/02/14

分享：

打工仔要滿足上司工作要求，原本是無可厚非，但若要求太過份，則令人有難以服侍之感。有網民近日在Facebook專頁「奴工處」投稿，指公司有一位上司疑有強迫症，對下屬呈交的文件格式去到吹毛求疪的地步，更曾因下屬文件格式不符要求，竟罰下屬去走廊罰企。

網民同事被罰企經過：

    點擊圖片放大
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同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

此帖一出，引起熱烈討論，網友回應：

好彩佢以前唔係教體育炸，唔你叫你跑公司樓梯

以前Admin manager 比人叫訓導主任 之後公司個鐘會響 佢話要響左鐘先比出去食飯

罰企個陣係咪唔洗做野？係的話唔介意企一日

我都有強迫症，但係如果我係個上司，我會自己改返置中

個上司係處女座，有完美主義

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責任編輯：李兆明

 

 

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