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【HSBC】滙豐據報為留住員工　擬將部份初級投行銀行家及交易員花紅倍升

股市 19:55 2022/02/14

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滙豐據報為留住員工，擬將部份初級投行銀行家及交易員花紅倍升。

外電引述消息指，滙豐 （00005） 為留住員工，計劃將部份初級投行銀行家及交易員的花紅上調一倍，以達致與同業看齊之水平。至於較資深的員工，花紅最少亦較去年增加一成，與去年行內增幅相若。

滙豐去年將環球銀行及市場部門的花紅大減15％，但為免初級員工流失至願意持績加薪的同業，今年終決定將花紅上調。

滙豐2月22日放榜 審議會否派息 【下一頁】

滙豐環球銀行和市場業務聯席主管Greg Guyett日前接受外電訪問時曾表示，該行感受到整體行業工資上升的壓力，稱有需要保持整體工資具競爭性。滙豐第三季季績數據顯示，該行去年頭9個月整體開支按年升2％，部份原因是由於上調與表現掛鉤的員工之報酬。除上調工資外，滙豐近期亦調整蜴初級員工的晉升路徑。

滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）去年曾稱疫情蠶食該行整體表現，因此無法再給予員工更多報酬。反觀其他華爾街大行，為免員工流失至金融科技與加密貨幣行業，向他們提供更吸引報酬。以高盛為例，去年員工開支平均增加23％，是逾十年來最多。

滙豐發言人拒絕就消息置評。

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