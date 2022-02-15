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【Twitch新規定】為防不雅名稱出現　Twitch將更改用戶名稱政策

科技 10:00 2022/02/15

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Twitch日前發表聲明指，為遏制仇恨行為和騷擾情況，將對針對用戶名稱推出了最新政策，並為平台加入全新的名稱限制系統。（Twitch官方圖）

不少遊戲直播主持都會以Twitch進行直播，更會費盡心思設置吸睛的用戶名稱，不過Twitch的用戶名稱政策即將有新規定了！Twitch日前發表聲明指，為遏制仇恨行為和騷擾情況，將對針對用戶名稱推出了最新政策，並為平台加入全新的名稱限制系統。

【遊戲熱話】Wordle正式搬家了！　網站轉移至紐約時報（附連結）

【遊戲熱話】為消費者著想？　微軟將主動取消非活躍Game Pass訂戶收費

在Twitch官方最新聲明，指現時將加強平台用戶名稱限制。在新政策推行後，所有用戶的名稱內容不得包括以下內容：

1：提及性行為、性興奮、體液或生殖器 

2：提及硬性毒品 (酒精、菸草和大麻不在此限)

官方續指，政策將由3月1日起正式推行，給予用戶更多時間重新調整。在政策實施後，若用戶名稱違反規定，將會對包含仇恨、騷擾、暴力等的不當名稱實施「無限期停權」，而提及毒品或性行為的用戶名稱將強制重設。

另外，官方亦提醒名稱限制系統並非萬無一失，若其後用戶仍​​看到違規名稱，可選擇向官方回報，再由安全團隊的成員將接手調查。

【機迷熱話】PlayStation年度回顧 　登入可獲免費個人造型頭像（附連結）

責任編輯：黃顯晴

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