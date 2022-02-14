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【大行點睇】普徠仕：通脹持續高企 市況將進一步波動

股樓投資 19:56 2022/02/14

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普徠仕全球多元資產主管兼投資總監Sébastien Page發表對近期市場波動及其對投資者影響的評論。他認為金融市場年初的波動不太可能在短期內減弱。隨著通脹持續高企、聯儲局（Fed）將步入加息周期、流動性收緊，加上疫情時期的環球經濟非常規現象將會消失等因素，意味著市況將進一步波動。另外，他認·為疫情很明顯已經不再是主導市場的驅動因素，雖然新環境極具挑戰，但亦為主動型投資者提供具吸引力的機會。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

該行認為對聯儲局加息的憂慮是近期市場波動的主要原因。由於通脹幾近失控，聯儲局被迫需要採取行動，而市場很難預測聯儲局的加息方式將會多激進。 不過，普徠仕多元資產部門的分析顯示，自1974年以來的21個加息周期中，美國股市在加息後的12個月內，有17次錄得正回報；而在第一次加息後的首6個月内，有16次錄得正回報。 雖然在第一次加息後的首六個月內，美元兌世界主要貨幣貶值，但在加息後的12個月内，美元曾升值12次。此外，以歷史標準衡量，「終端利率（terminal rate）」低於歷史水平。 所以，該行認為市場不會單純因聯儲局加息而脫軌。

在低利率、被壓抑的需求和大規模的財政刺激政策支持下，美國經濟去年錄得近40年來最強勁的增長。但該行認為這些支持因素正在消失。隨著經濟增長或將放緩，通脹繼續推高成本，薪酬水平或將維持高企。雖然在某些領域，不斷上漲的成本或會逐漸降低，但勞動力成本等其他方面的攀升或將持續。而通脹持續時間越久，對消費者信心的衝擊就越大，並最終對消費者開支和企業利潤帶來更大影響。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對   【下一頁

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Sébastien Page指，自聯儲局近期公布政策後，美國國債孳息率曲線趨平之勢為2019年至2020年間前所未見。息差的縮窄反映投資者日趨悲觀，並質疑聯儲局在不影響經濟的條件下，能否按其計劃提高利率。雖然現在談論經濟衰退還為時過早，但經濟放緩的可能性似乎正在增加，並超過金融市場的預期。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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