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【中小企營商】港1月中小企業務收益跌至37.8　飲食業酒樓生意影響最大

商業 19:25 2022/02/14

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飲食業1月業務收益從2021年12月47.8，下跌至2022年1月20.0。（資料圖片）

政府統計處今日（14日）公布，中小企業務收益的現時動向指數從2021年12月在收縮區域的46，顯著下跌至2022年1月37.8。當中尤以飲食業跌幅最顯著，從2021年12月47.8，下跌至2022年1月20.0。

【中小企營商】中小企業務收益按月下跌　2022年1月指數跌至37.8

【中小企營商】港1月中小企業務收益跌至37.8　零售商預料整體銷售額跌1成

香港餐飲聯業協會會長黃家和反映，對數字跌幅不感意外，稱「餐飲業情況大家都有目共睹」，指出第五波疫情下收益急跌，大中小企皆無可避免，料情況持續至2月。

他提到，1月初政府收緊防疫政策，酒樓因此緊急取消各項宴會，故所受的影響最大；相比之下快餐店或茶餐廳等生意情況可勉強稱之為「較好」。

黃續指，除了禁堂食及收緊限聚令使業界收益下跌外，1月空運來港班次大減亦使餐廳難以入貨，食材供應有限下收益自然減少。

他稱，空運受阻的情況早於第五波疫情前已存在，料使用國泰運貨的影響仍會持續至2月。惟慶幸歐美食材來貨量逐漸回復正常，估計與當地防疫政策有關，價格雖仍高企但已回落不少。

提到應對政策，黃表示業界只好推出更多套餐優惠，或側重外賣生意，惟成效已沒有上幾波疫情大，料與市民今輪疫情更小心、較多在家用餐為主。亦有餐廳停止請人，甚至直接停業一段時間，均為「無辦法中的辦法，只好盡量減少開支」。

Zenon Café負責人梁小姐同樣表示收入大減，1月生意額大跌8成。她反映，餐廳一日開支最少需1.2萬元，惟該月生意收益連最基本租金亦難支付。面對生意經營困難，她反映只好縮減人手。

【職場熱話】疫下營商環境現巨變　逾7成行政總裁擔心失業

【營商之道】賣剩蔗變搖錢樹　生意破紀錄　餐飲集團CEO：決策「諗先幾步」

記者：李智美

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