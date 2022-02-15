流浪漢尾隨入屋 紐約亞裔女於家中浴缸遭斬死

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繼一名亞裔婦女於地鐵月台被推落路軌死亡後，美國紐約再有亞裔遇害事件。唐人街一名亞裔女深夜歸家時遭陌生流浪漢尾隨入屋斬傷，被發現倒臥於家中浴缸，經搶救無效死亡。警方於受害女子寓所內發現及拘捕疑犯，正在調查案件是否涉及仇恨犯罪。
【亞裔歧視】三藩市仇恨犯罪年增逾5倍 未來增聘警察 【下一頁】
美媒指事發於當地周日（14日）凌晨時分，一名35歲亞裔女子Christina Yuna Lee乘坐的士返回位於紐約唐人街Chrystie Street，然後獨自步行返回寓所。
美媒發布的閉路電視片段顯示Yuna Lee落車後，一名形跡可疑的陌生男子偷偷尾隨她步入住宅大樓。
據悉，這名男子一路跟著Yuna Lee進入其位於6樓的家中。Yuna Lee家對面的一名鄰居在凌晨4點多聽到有人發出尖叫聲，隨即報警求助。
紐約警方接報到場，發現Yuna Lee躺臥在寓所浴缸內，身上有多處傷口流了很多血，而該名陌生男子則藏於床底。Yuna Lee則搶救無效，在凌晨5點55分宣布死亡。
警方消息透露疑犯為25歲男子Assamad Nash，他當時試圖經消防梯逃離現場但失敗，便將自己反鎖於單位內。警方緊急服務部門需要破門進入。
警方指Yuna Lee與Assamad Nash身上都有刀傷，警員在單位內發現一把染血的刀，相信這把刀並非來自受害人的廚房。
紐約亞裔女被推落地鐵路軌死亡 警方拘流浪男 【下一頁】
警方指Assamad Nash是一名流浪漢及積犯。美媒透露他自2015年以來已最少被捕7次，對上一次是在上月6日。
他單在去年已4次被捕，犯下襲擊、拒捕、逃離合法羈押罪等多項罪行。
他有數宗案件候審而獲准保釋，包括去年9月的1宗襲擊案和今年1月初的刑事毀壞案，原定於下月3日出庭。
警方正調查案件是否涉及仇恨犯罪。紐約市長亞當斯（Eric Adams）發表聲明譴責這宗謀殺案，對Yuna Lee於家中遭到謀殺致以哀悼。他又強調今屆政府使命明確，不會放任這類暴力行為。
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責任編輯：鄭錦玲