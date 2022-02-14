【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

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03:16 油價再創7年新高

04:45 油股 00857 中石油

05:55 00883 中海油

06:55 資源股

08:50 恒指初步支持位

09:08 00358 江西銅

11:55 豬肉股 00288 萬洲 01610中糧家佳康

13:45 01083 港華智慧能源

16:10 01121 比亞迪

18:10 電力股 00916 龍源

19:45 00560 珠江船務

26:10 00506 中國食品

27:00 02840 SPDR金ETF

33:00 00981中芯國際

56:00 內房還債高峰期

57:53 03339 中國龍工

58:30 00868 信義玻璃

1:00:25 3130 三星環球半導體





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