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【NFT】富藝斯推全球首件虛擬藝術家NFT 由香港科技品牌製作 以情人節為主題

理財智慧 14:30 2022/02/14

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今天是西洋情人節，國際拍賣公司富藝斯（Phillips）宣布今起推出一系列以情人節為主題的NFT藝術品網上拍賣，並首次推出由香港科技品牌公司Gusto Collective研發的虛擬藝術家MonoC，所製作的NFT（按此連結）作品「Drowning in Love（在愛情中溺水）」，並成為壓軸拍賣品，成為全球首件由虛擬人藝術家創作的NFT作品，創作過程全程直播。

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【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

富藝斯此次網拍主題名為「My Kawaii Valentine（我可愛的情人節）」，為期九天，將拍賣六件由MonoC、Maciej Kuciara等不同背景的藝術家所創作、以愛情為主的NFT作品。其他作品還包括奈良美智、Mr.Doodle、五木田智央等當代藝術家作品。

在為期一周的拍賣期間，富藝斯網站將直播虛擬人藝術家創作圖像生成過程，最後進行作品拍賣，起拍價1,000港元。MonoC運用演算法，將網上競投的相關數據將創作成一件NFT作品，並邀香港作曲家馬敬恆（T-ma）創作背景音樂，完成一件長達約兩分鐘半的影片。拍賣中每件作品所得到的瀏覽和競投次數等相關數據，將會直接影響到最終NFT如何呈現。

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責任編輯：龍紀瑩

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