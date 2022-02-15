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英國私人房屋租賃需求增 供應需多近23萬間

環球社會熱點 09:05 2022/02/15

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英國樓市去年暢旺，租賃市場亦同樣受惠，需求不斷上升。英國研究指出，假如英國房屋租賃市場持續增長，當地需要增加近23萬間房屋才足夠應付需求。英國私人房屋租金在1月亦升至新高，倫敦以外地區平均租金增9.9%。

英國10大租金升幅最勁地區 兩港人移居熱點排頭3 【下一頁】

受英國國家住屋房東協會（National Residential Landlords Association，簡稱NRLA）委託，研究機構凱投宏觀經濟（Capital Economics）的分析指出，按照現時私人房屋租賃市場增長持續，未來10月需要興建多22.7萬間房屋，才能滿足將來180萬新租戶的需求升幅。

凱投經濟師埃文斯（Andrew Evans）表示，英國連串政策改變導致房屋租賃市場供應減少，若果未來10年未有逆轉政策，預計供應短缺可能達致超過50萬間房屋。NRLA行政總裁Ben Beadle表示，供應問題嚴重影響房屋租賃市場，促請政府採取行動，增加可負擔租賃房屋。

英國10大租金升幅最強勁地區（不計倫敦，排名由低至高）

英媒盤點英國買樓最抵10大地區 用最少錢買更大空間 【下一頁】

英國升級﹑房屋及社區事務部發言人表示，政府支持私人房屋租賃市場，亦表明已興建更多可負擔租賃房屋幫助民眾。發言人稱，2010年開始政府已投資115億英鎊（約1213.1億港元），興趣逾57.4萬間可負擔租賃房屋。

根據地產中介公司Rightmove數據，英國私人房屋租金於1月創下最快升幅，市場上排蜂出租的房屋中，首都倫敦以外地區租金按年上升9.9%。

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責任編輯：吳漢培

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