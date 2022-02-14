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【譚仔國際】譚仔母企東利多上季海外多賺一倍　「雲南米線業務穩定」

股市 18:43 2022/02/14

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【譚仔國際】譚仔母企東利多上季海外多賺一倍　「雲南米線業務穩定」

譚仔國際 （02217） 公布，持有公司74.6%股權的大股東東利多日本（Toridoll，日：3397）披露去年10月至12月季度業績。東利多未在業績獨立分拆譚仔國際貢獻，而期內海外業務收入增37%至84.3億日圓，營業盈利按年增1倍至11.23億日圓，營業盈利率由4.8%回升至7.1%。

東利多解釋，海外業務受惠於雲南米線品牌、丸龜製麵夏威夷表現穩定，而台灣和英國兩地都有明顯改善。

至12月底，東利多在日本以外市場有631家分店，雲南米線鋪較3月開店20家。據譚仔國際通告，譚仔國際9月底在香港、內地和新加坡共有157家分店，約佔母企海外分店約4分之1。

譚仔國際強調，雖然東利多海外業務包含公司表現，但由於東利多業績非按香港港財務報告準則及上市規則披露，與譚仔國際業績不能直接比較，股東及潛在投資者不宜過分依賴母企披露資料的內容。

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港股 譚仔國際（02217）
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