【中小企營商】港1月中小企業務收益跌至37.8　零售商預料整體銷售額跌1成

▲ 「PO：」每年以12月份銷售最強勁，1月已開始回落。

政府統計處今日（14日）公布，2022年1月份中小型企業（中小企）業務收益，按月下跌至37.8，尤以飲食業、零售業及批發業跌幅最顯著。

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主售杯的「PO：」市場部主管伍先生表示，每年以12月份銷售最強勁，1月已開始回落。雖然今年1月份線下銷售因應疫情有所下跌，但線上銷售額按年增長了10%至20%，互相抵消下，整體銷售額僅按年下跌約1成。

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他稱，目前跌幅尚在合理範圍，加上疫情下客人長時間在家，強調了「慢活」的生活需求。並舉例，客人在1至2月便增購手沖咖啡、濾網等產品。他更推出新銷售策略，包括銷售更多新款禮盒；以及配合疫情下遙距送禮的需求，推出新活動。

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他透露，3至4月推出新款禮盒套裝。客人在線上下單後，可提供一條短片，同時送給收貨人。屆時收貨人收到禮物後，將獲得一個QR Code（二維碼），只要掃描便可以觀看該短片。

記者：馬意文