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【中概股】網絡安全審查新規明起實施　小型中企逐漸重返美國IPO　料不會成為審查目標

股市 19:00 2022/02/14

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去年6月滴滴出行（美：DIDI）赴美上市觸發內地對數據安全問題的監管，其後中資公司申請美國IPO停頓。隨境外上市新規出台，據外電統計，最近幾周至少有6家中資公司向美國提交上市文件。有銀行家指出，由於市場正等待更清晰的離岸上市新規，該等公司IPO規模較小，從100萬美元到3500萬美元不等，短期內大規模集資的不太可能會發生。

中證監傳安撫外資高層今年穩增長，中美審計監管「6月前或有驚喜」，看【下一頁】

國家網信辦等13個部門此前發布經修訂《網絡安全審查辦法》，將於周二（15日）起實施，要求掌握逾100萬用戶個人信息的網絡平台營運商，赴國外上市必須申報網絡安全審查。此舉阻止處理大量數據或構成國家安全風險的公司在海外上市。

報道指，規模較小的中資公司認為自己不會成為新規的目標，故現正恢復在美國出售股份。

據SEC顯示，除了有新的IPO申請，今年有數十家中資公司修改了IPO文件。私募基金公司Prospect Avenue Capital創辦人Ming Liao指，不少市場參與者認為已經看到𥌓光，但指出中國仍要出台強有力的友好政策，以全面重振美國上市。

相關文章：【中概股】交友App陌陌母企傳回港第二上市　高盛和中金為保薦人

【中概股風暴】中證監：將創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展　支持合規企業境外上市

 

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