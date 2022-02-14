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【新冠保障】富通保險加推「強制隔離現金」保障　兼縮短保障等候期至3日

Hot Talk 20:04 2022/02/14

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繼去年推出免費額外「2019冠狀病毒病疫苗接種住院現金保障」，富通保險宣佈加推「強制隔離現金」保障，並縮短「強制隔離現金」保障等候期，由原先的保單批核日期起計30日縮短至3日。

富通指，其「御醫保」特級醫療保障計劃受保人若需進行強制隔離，富通保險將按照保障表中規定的每日（連續24小時）之強制隔離給付強制隔離現金賠償。強制隔離現金於受保人因須呈報的傳染病而被強制隔離期間，提供現金保障最高每日2,000港元，每保單年度最多可獲15日 現金保障。

現時投保富通「御醫保」特級醫療保障計劃－基本計劃 / 附加保障、並於今年5月31日或之前獲批核，可享「強制隔離現金」保障放寬等候期優惠，即合優惠資格保單的「強制隔離現金」等候期由保單批核起的30日縮短至3日。

此外，由即日起至6月30日，富通保險客戶下載並登入「富通在線」流動應用程式，即可獲「2019冠狀病毒病疫苗接種住院現金保障」。如受保客戶接種認可2019新冠病毒疫苗後14日內，如因非意外原因而需住院，並接受有醫療必要之治療，即可獲每天上限500元、長達7天之住院現金保障。

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