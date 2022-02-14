烏克蘭或放棄申請加入北約 為避免戰爭

俄羅斯和烏克蘭邊境緊張局勢持續，多國敦促國民儘快撤離烏克蘭。英國媒體引述烏克蘭駐英國大使報道，烏克蘭或放棄申請加入北約，以求避免和俄羅斯發生戰爭。外媒分析指，行動可被視為對俄羅斯的重大讓步。

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普里斯泰科（Vadym Prystaiko）接受英國廣播公司（BBC）訪問時透露，烏克蘭願意在加入北大西洋公約組織（NATO）上保持靈活性（flexible）。當他被問及烏克蘭會否改變申請成為北約（NATO）新增成員國時，普里斯泰科直接承認或有機會，特別在出於受到威脅或逼迫的時候。

烏克蘭目前非北約成員，但2008年時獲承諾，最終會有機會選擇是否加入，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）早前則已警告，烏克蘭加入北約將成戰爭導火線，更指俄羅斯需制定紅線（red lines）預防情況發生。《路透社》分析認為，普里斯泰科言論是對俄羅斯作出的重大讓步，以應對俄羅斯在兩國邊境集結軍隊的舉動。

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俄羅斯最近數周已在邊境集結逾10萬名士兵，並佈置多個款重型武器，美國及北約成員國皆警告，俄羅斯入侵烏克蘭或將在短期內發生。俄羅斯堅稱正在舉行軍事演習，否認有計劃入侵，但發出書面要求北約放棄向東擴張計畫，包括納入烏克蘭，北約成員國已拒絕要求。

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責任編輯：李俊儀