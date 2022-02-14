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烏克蘭否認放棄申請加入北約（第二版）

環球社會熱點 21:05 2022/02/14

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俄羅斯和烏克蘭邊境緊張局勢持續，多國敦促國民儘快撤離烏克蘭。惟烏克蘭駐英國大使推翻自己一日前的言論，指烏克蘭不會放棄申請加入北大西洋公約組織（NATO），以求避免和俄羅斯發生戰爭。

（第二版更新普里斯泰科澄清）

烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）周日接受英國廣播公司（BBC）訪問時透露，烏克蘭願意在加入北約上保持靈活性（flexible）。

當他被問及烏克蘭會否改變申請成為北約新增成員國時，普里斯泰科直接承認或有機會，特別在出於受到威脅或逼迫的時候。

駐瑞典大使爆粗回應制裁 「俄羅斯先唔理」 【下一頁】

惟烏克蘭外交部其後指普里斯泰科的言論被誤解，後者周一早上接受BBC英語頻道訪問時澄清，自己沒有這個意思，強調烏克蘭不會放棄加入北約，該國也不會承諾押後加入北約來換取俄羅斯把危機降溫，烏克蘭願意向俄國作出妥協，但不包括北約成員國地位。

烏克蘭目前非北約成員，但2008年時獲承諾，最終會有機會選擇是否加入，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）早前則已警告，烏克蘭加入北約將成戰爭導火線，更指俄羅斯需制定紅線（red lines）預防情況發生。《路透社》分析認為，普里斯泰科言論是對俄羅斯作出的重大讓步，以應對俄羅斯在兩國邊境集結軍隊的舉動。

美國烏克蘭元首通電 澤連斯基邀拜登訪問當地 【下一頁】

俄羅斯最近數周已在邊境集結逾10萬名士兵，並佈置多個款重型武器，美國及北約成員國皆警告，俄羅斯入侵烏克蘭或將在短期內發生。俄羅斯堅稱正在舉行軍事演習，否認有計劃入侵，但發出書面要求北約放棄向東擴張計畫，包括納入烏克蘭，北約成員國已拒絕要求。

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責任編輯：李俊儀

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