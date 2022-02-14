【虛擬消費】台灣研究：X世代對虛擬購物接受程度高 高達七成人有興趣試用

隨著AI人工智慧、AR/VR技術的進步和普及，不少企業運用雲端、大數據向消費者提供服務。台灣人工智慧服務綜合研究所日前公布虛擬消費體驗研究，報告指 ，X世代（1960年代至1980年代出生的人）消費者更有興趣在線上立即體驗商品，有近七成的X世代在線上商店購物的同時，更使用品牌提供的個人化體驗功能來協助購買決策。

報告指，在2021年疫情期間，消費者無法前往實體店消費，但仍找到最適合自己商品的需求。品牌在線上、線下提供相近的體驗，消費者可虛擬渠道體驗個人化互動和更便利的購物方式。報告指，線上消費體驗將更加貼近個人需要。以美妝服飾業為例，不難發現已有許多品牌正採取這樣的方式提升品牌銷售，例如台灣屈臣氏推出智能粉底功能，為顧客解決粉餅的選色困難，消費者使用手機應用程式自拍臉部照片，透過AI辨識並推薦適合商品，選好後在程式內就能完成購買，直接在臉部體驗解決了實體店面手背試色。另外服裝品牌Gap亦有手機應用程式，同樣讓消費者可以在線上選擇最接近自身體型的虛擬影像，透過AR技術試穿，找到最適合的款式與尺寸後直接在線購買。

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數據顯示，虛擬購物技術讓顧客可試用和體驗能更貼合個人資訊。雖然Z世代（1990年代至2010年代出生的人）有71.1％人對於新的消費體驗認知高於Y世代（1980年代至1990年代出生的人）的51.1％與X世代的51.0％，但事實上，當有購買美妝服飾想法時，有逾七成X世代消費者表現出更大興趣去試用線上體驗，比起Y世代的66.0％和Z世代的64.4％接受度更高。

而醫療保健領域方面，虛擬消費於線上藥局也帶來便利，Amazon Pharmacy在台灣於2020年推出線上藥局，會員可在線上購買處方藥物及送貨服務，幫消費者省時省錢。此類線上醫療保健服務，對於X世代消費者而言，也相當具有吸引力，有71.5％表示有興趣使用，並且認為事先在線上使用這些個人化服務後，能幫助自己評估選擇保健品，更安心得獲得醫療保健諮詢。

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責任編輯：龍紀瑩