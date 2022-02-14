  • 19°C
香港時間 : 2022214日 (一) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小心騙徒】騙徒作案有新手法？ 疫情下詐騙案多在網上發生 損失金額高達3.6億元

理財智慧 17:45 2022/02/14

分享：

騙徒手法層出不窮，警方去年接獲超過1萬9千宗詐騙案件，較前年升近兩成四，損失總金額更高達3.6億元。警方說，疫情下市民及公私營機構，都轉為在網上或透過多媒體渠道接觸，騙徒亦多用互聯網及社交平台等作案。

警方指，網戀投資騙案增加，損失金額總共達3.6億元。有女退休人士被騙徒追求，游說以1700萬元投資比特幣，一個月後以為戶口結餘增加至4400萬元，女事主打算套現，平台指其戶口曾用作清黑錢被凍結，要先交800萬保證金，女事主才知道受騙。

同場加映: 【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

數據指，男女事主比例為1：5 ，年齡以21至50歲為高危。去年共有642宗網戀投資騙案，比前年181宗上升2.5倍，損失金額高達3.6億元。警方表示，21至50歲群組較高危，而且女士特別容易受騙，女性與男性受害人的比例是5：1。有別傳統網戀投資騙案以送禮物清關、財困和繼承遺產等藉口，騙徒新手法是當受害人墮入情網後，向受害人推薦投資產品或計劃，誘騙受害人投資。

同場加映: 【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
疫情 退休 社交平台 比特幣 香港 經濟 行業

上一篇文章

【虛擬消費】台灣研究：X世代對虛擬購物接受程度高 高達七成人有興趣試用

下一篇文章

【有相睇】上車客鍾情配套　735萬入市新都城　內櫳齊裝可借九成按
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【居家抗疫】HOME+快速抗原檢測試劑盒 優惠價$338足夠5人使用
【居家抗疫】HOME+快速抗原檢測試劑盒 優惠價$338足夠5人使用
【異動股】正榮地產周五暴跌近70%　傳實控人部分持股被強制平倉
【異動股】正榮地產周五暴跌近70%　傳實控人部分持股被強制平倉
【A股焦點】寧德時代全周累跌近兩成　主要鋰產國智利或將鋰礦國有化
【A股焦點】寧德時代全周累跌近兩成　主要鋰產國智利或將鋰礦國有化
【有相睇】上車客睇中殘裝荃灣中心　火力全開鋤價至深夜　業主投降減價至409.8萬賣
【有相睇】上車客睇中殘裝荃灣中心　火力全開鋤價至深夜　業主投降減價至409.8萬賣
【美股消息】AMD業績驕人 搶奪Intel市場份額
【美股消息】AMD業績驕人 搶奪Intel市場份額
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款