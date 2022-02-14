【小心騙徒】騙徒作案有新手法？ 疫情下詐騙案多在網上發生 損失金額高達3.6億元

騙徒手法層出不窮，警方去年接獲超過1萬9千宗詐騙案件，較前年升近兩成四，損失總金額更高達3.6億元。警方說，疫情下市民及公私營機構，都轉為在網上或透過多媒體渠道接觸，騙徒亦多用互聯網及社交平台等作案。

警方指，網戀投資騙案增加，損失金額總共達3.6億元。有女退休人士被騙徒追求，游說以1700萬元投資比特幣，一個月後以為戶口結餘增加至4400萬元，女事主打算套現，平台指其戶口曾用作清黑錢被凍結，要先交800萬保證金，女事主才知道受騙。

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數據指，男女事主比例為1：5 ，年齡以21至50歲為高危。去年共有642宗網戀投資騙案，比前年181宗上升2.5倍，損失金額高達3.6億元。警方表示，21至50歲群組較高危，而且女士特別容易受騙，女性與男性受害人的比例是5：1。有別傳統網戀投資騙案以送禮物清關、財困和繼承遺產等藉口，騙徒新手法是當受害人墮入情網後，向受害人推薦投資產品或計劃，誘騙受害人投資。

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責任編輯：龍紀瑩