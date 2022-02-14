【職場熱話】疫下營商環境現巨變　逾7成行政總裁擔心失業

▲ 《2022 年艾睿鉑顛覆指數》。調查結果顯示，面對行業的巨大轉變，有72%的行政總裁擔心會失去工作。（本報資料圖片）

在疫情和自動化、人工智能及機械人的迅速發展下，全球企業的發展模式也因應現時情況而作出改變。全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）今（14日）發布調查報告《2022 年艾睿鉑顛覆指數》。調查結果顯示，面對行業的巨大轉變，有72%的行政總裁擔心會失去工作，且94%的行政總裁預言在今後3年，其商業模式會發生翻天覆地的變化。

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是次調查共訪問了3,000名來自美國、加拿大、英國、法國等管理人員，他們來自航天及國防、汽車、消費品、能源及發電、金融服務、醫療保健及生命科學、媒體及娛樂、零售、科技、通訊及電纜等行業。

在這場前所未有的行業變化中，不少行政總裁表示，在來年最擔心的並非新冠疫情，而是擔心由自動化、人工智能及機械人會為不同行業帶來更具顛覆性的改變力量。而顛覆性改變引發諸多不確定性，令商業領袖愈益焦慮，與去年的52%相比，這次調查中有72%的行政總裁擔心他們會在今年失去工作。但是，在全球受訪者中，中國管理人員則是最不擔心失業的一群，只有45%。

最受行政總裁關注的領域包括：

供應鏈巨變：

對管理人員而言，供應鏈將是一個長遠的危機。儘管如此，只有43%的管理人員採取長期措施解決該問題；58%的管理人員則注重短期解決方案，如達成新的運輸合同、花費更多成本購買原材料、產品和支付運費，以及提價等。惟有77%的管理人員認為現時的措施成效不大，不足以解決供應鏈的顛覆性問題。

勞動力危機：

據調查顯示，有80%的行政總裁擔心勞動力短缺問題，並認為該問題將會持續一段時間。管理人員正面臨的最大難題就是尋找具備合適技能的員工、吸引和挽留多元化人才，和獲得足夠預算投資於人工智能和自動化方面。此外，65%的管理人員擔心員工日後未能獲得發展成功所需的技能。勞動力短缺和人才不足的問都將危及生產力，惟市場上現時未有足夠策略解決上述問題，特別是在培訓和教育方面。

數碼轉型：

有78%的行政總裁認為，數碼工具的應用對公司運作攸關重要。然而，有近半數管理人員表示，他們的企業在投資於數碼技術和工具後，實際運用效果卻不理想。

Simon Freakley最後補充，現時各大企業的行政總裁也面對很大的營商挑戰，他們需要具備嶄新的技能組合和思維模式，方可帶領企業對抗持續的營商變化浪潮。

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責任編輯：文睿

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