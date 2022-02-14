  • 19°C
香港時間 : 2022214日 (一) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】疫下營商環境現巨變　逾7成行政總裁擔心失業

商業 18:01 2022/02/14

分享：

《2022 年艾睿鉑顛覆指數》。調查結果顯示，面對行業的巨大轉變，有72%的行政總裁擔心會失去工作。（本報資料圖片）

在疫情和自動化、人工智能及機械人的迅速發展下，全球企業的發展模式也因應現時情況而作出改變。全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）今（14日）發布調查報告《2022 年艾睿鉑顛覆指數》。調查結果顯示，面對行業的巨大轉變，有72%的行政總裁擔心會失去工作，且94%的行政總裁預言在今後3年，其商業模式會發生翻天覆地的變化。

【管理之道】路勁基建掌舵人　橋牌經驗融入管理

是次調查共訪問了3,000名來自美國、加拿大、英國、法國等管理人員，他們來自航天及國防、汽車、消費品、能源及發電、金融服務、醫療保健及生命科學、媒體及娛樂、零售、科技、通訊及電纜等行業。

在這場前所未有的行業變化中，不少行政總裁表示，在來年最擔心的並非新冠疫情，而是擔心由自動化、人工智能及機械人會為不同行業帶來更具顛覆性的改變力量。而顛覆性改變引發諸多不確定性，令商業領袖愈益焦慮，與去年的52%相比，這次調查中有72%的行政總裁擔心他們會在今年失去工作。但是，在全球受訪者中，中國管理人員則是最不擔心失業的一群，只有45%。

最受行政總裁關注的領域包括：

供應鏈巨變：
對管理人員而言，供應鏈將是一個長遠的危機。儘管如此，只有43%的管理人員採取長期措施解決該問題；58%的管理人員則注重短期解決方案，如達成新的運輸合同、花費更多成本購買原材料、產品和支付運費，以及提價等。惟有77%的管理人員認為現時的措施成效不大，不足以解決供應鏈的顛覆性問題。

勞動力危機：
據調查顯示，有80%的行政總裁擔心勞動力短缺問題，並認為該問題將會持續一段時間。管理人員正面臨的最大難題就是尋找具備合適技能的員工、吸引和挽留多元化人才，和獲得足夠預算投資於人工智能和自動化方面。此外，65%的管理人員擔心員工日後未能獲得發展成功所需的技能。勞動力短缺和人才不足的問都將危及生產力，惟市場上現時未有足夠策略解決上述問題，特別是在培訓和教育方面。

數碼轉型：  
有78%的行政總裁認為，數碼工具的應用對公司運作攸關重要。然而，有近半數管理人員表示，他們的企業在投資於數碼技術和工具後，實際運用效果卻不理想。

Simon Freakley最後補充，現時各大企業的行政總裁也面對很大的營商挑戰，他們需要具備嶄新的技能組合和思維模式，方可帶領企業對抗持續的營商變化浪潮。

【職場熱話】Peloton過度擴張、內部混亂　解僱近3000員工求全

【人才爭奪】元宇宙掀挖角戰　微軟HoloLens團隊損失近百名人才

責任編輯：文睿

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【工作模式】改革工作制度　Panasonic推「做四休三」模式
2022/01/09
【工作模式】改革工作制度　Panasonic推「做四休三」模式
【年薪出爐】Tim Cook首次獲得股權獎勵　2021年總薪酬增6.55億元
2022/01/07
【年薪出爐】Tim Cook首次獲得股權獎勵　2021年總薪酬增6.55億元
全球新任女CEO　上半年增至13%
2021/11/19
全球新任女CEO　上半年增至13%
【勞工權益】針對亞馬遜？　加州擬立法禁止企業以科技監控員工
2021/09/07
【勞工權益】針對亞馬遜？　加州擬立法禁止企業以科技監控員工
【ESG】太古坊數碼化環境　夥業界試驗減碳　提供免費節能諮詢
2021/09/12
【ESG】太古坊數碼化環境　夥業界試驗減碳　提供免費節能諮詢

你可能感興趣

【工作模式】改革工作制度　Panasonic推「做四休三」模式
16:00 2022/01/09
【工作模式】改革工作制度　Panasonic推「做四休三」模式
【年薪出爐】Tim Cook首次獲得股權獎勵　2021年總薪酬增6.55億元
15:34 2022/01/07
【年薪出爐】Tim Cook首次獲得股權獎勵　2021年總薪酬增6.55億元
全球新任女CEO　上半年增至13%
21:00 2021/11/19
全球新任女CEO　上半年增至13%
行政管理 職業生涯 疫情 數碼轉型 失業 人工智能 機械人 運輸 服務 行政

上一篇文章

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【南韓經濟】2027年南韓人均GDP預計超日本　為何南韓年輕人卻不在乎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【夜市美食】麥當勞夜市鹽酥麥炸雞 情人節率先試
【夜市美食】麥當勞夜市鹽酥麥炸雞 情人節率先試
Shell加油站加入yuu　特別優惠最多5倍積分
Shell加油站加入yuu　特別優惠最多5倍積分
英公司新商務位概念　針對窄身客機單走道
英公司新商務位概念　針對窄身客機單走道
首間台灣和牛專門店開業　「源興牛」起源日本但馬牛
首間台灣和牛專門店開業　「源興牛」起源日本但馬牛
消委會:物價升約3%　籲市民勿過度囤積
消委會:物價升約3%　籲市民勿過度囤積
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款