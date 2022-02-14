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【名家看法】大摩郭強盛：三大原因拖累恒指首季料下試最悲觀預測　潛在跌幅15%

股市 17:31 2022/02/14

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【名家看法】大摩郭強盛：三大原因拖累恒指首季料下試最悲觀預測　潛在跌幅15%

本港第五波疫情嚴峻，單日確診逾2000宗。連續多次測中股市轉角位及走勢的「冠軍分析師」摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）表示，對目前市況持審慎態度，預期其覆蓋的市場中，將會於首季測試該行的最悲觀情景預測，但年底前仍會回復至基本情景預測。

大摩料上半年中港通關無望，詳見【下一頁】

大摩指，下試最悲觀情景預測的原因有三：（1）美國名義及實際利率急升；（2）俄羅斯及烏克蘭的地緣政治風險升溫；（3）中港由Omicron變種病毒引起的確診個案大幅上升，因此預期恒指首季有機會下試21000點水平；以恒指今日（14日）收市價24556.57點計，潛在下行空間約15%。

大摩料國指潛在跌幅16.5%

國指方面，大摩料國指下試7200點，以現水平計，潛在跌幅16.5%。

大摩予恒指年底基本情景預測為25000點，國指為9000點；恒指最樂觀情景預測為29600點，國指則為10600點。

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