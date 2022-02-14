【人才管理】餐飲集團疫下未曾裁員　切記滿足員工需要

▲ 餐飲集團1957 & Co.疫下未曾裁員，並繼續派花紅。（曾耀輝攝）

餐飲業往往面對流失率高企的問題，聘請、保住人手，絕非易事。餐飲集團1957 & Co.疫下未曾裁員，並繼續派花紅。該企執行董事兼行政總裁郭志波認為，管理層必須先滿足員工最基本的需要。

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他續指，3大方向分別是薪酬待遇、工作穩定、發展前景。雖然不同的員工或對此3個方向的重要程度有不同排序，但首先管理層要確保公司提供的薪酬待遇是具競爭力、其飯碗不會朝不保夕、具有晉升空間。

▲ 郭志波認為，管理層必須先滿足員工最基本的需要。

以1957 & Co.為例，該企由於有各類的餐廳品牌，管理層會讓有潛質的員工接觸不同菜系，按員工意願，安排嘗試參與其他項目，如開設新店、管理其他品牌等。郭舉例，旗下的中餐廳亦有經理因表現良好，轉到日本菜餐廳晉升為高級經理。

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1957 & Co.在疫情下仍能保住員工飯碗，策略在於及早推算月內生意，安排人手。現時集團的會計師每天亦會為旗下每間餐廳核數，以過去7天的營運數據，包括生意額、食材成本、人手開支等，推算未來一個月盈虧情況。

郭志波透露：

如果未到月底，已推算到虧蝕，必須立即想方法推高收入、節約開支。

若安排員工需要放無薪假，而該月生意最終錄盈利，公司便向員工補回假期的薪金，變成「有薪假」，冀藉此鼓勵員工配合。「2020年公司1人可獲1個月花紅，同事放無薪假亦放不到30天，變相得到額外補償。」

餐飲業的經營條件在近幾個月急轉直下，有些企業或希望用去年所賺，撥予補償現時的損失。但郭志波不認同此做法，去年的花紅應按去年的成績派發。如果把所有花紅留於填補現時損失，所有同事不用放無薪假，但只是浪費資源，不符合效益。

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記者：葉泳珊