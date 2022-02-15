▲ 【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券 入場費1萬元、保底息2厘 條款類似iBond（不斷更新）

港府籌備發行零售投資者參與的綠色債券多時，港府周二（15日）公布零售綠色債券細節，條款與現行iBond相當接近。港府指出，零售綠色債券發行規模最多60億元，年期為3年期，息率不少於兩厘，每半年派息一次，與iBond回報看齊。零售綠色債券每手1萬港元，認購期由3月1日上午9時至3月10日下午2時。

財經事務及庫務局局長許正宇指出，綠色債券條款與模式與iBond相若，浮息同樣與通脹掛勾，會以定息2厘、浮息兩者較高者派息，而且會以「循環派發」機制分配債券，以滿足小額投資者申請。他相信，零售綠債具吸引力，因兩厘息率高於不少銀行存款利率。

認購綠色債券投資者須為持有效香港身份證的個人投資者，每人限提出一份申請。政府鼓勵市民以電子渠道認購，以減少紙張消耗。

綠色債券3月23日聯交所掛牌

發行時間表方面，港府會在3月18日或之前公布發行額、認購和分派結果，並在3月22日發行，3月23日在聯交所掛牌。

零售綠色債券集資用途只會為符合「合資格類別」的綠色項目融資或再融資，項目評估和遴選將由港府綠色債券計劃督導委員會負責執行，資金在未分配到合資格項目前，會撥入基本工程儲備基金。財庫局會每年發表《綠色債券報告》說明資金分配情況，也會委任獨立第三方核實。

港府表示，滙豐和中銀為是次零售發行港府所委任的聯席安排行。

被問到會否將零售綠色債券發行恒常化，許正宇表示會今次是新開始，會視乎情況再考慮。

財政司司長陳茂波於2021年《財政預算案》時預告，港府未來發行合共約1,755億元等值的綠色債券，也會計劃發行綠色零售債券，讓市民參與。

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