▲ 【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券 入場費1萬元、保底息2厘 條款類似iBond（不斷更新）

港府籌備發行零售投資者參與的綠色債券多時，港府周二（15日）公布首次發行的綠色零售債券細節，條款與現行iBond相當接近。港府指出，綠色零售債券發行規模最多60億元，年期為3年期，息率不少於兩厘，每半年派息一次，與iBond回報看齊。綠色零售債券每手1萬港元，認購期由3月1日（星期二）上午9時至3月11日（星期五）下午2時，僅供港人認購。

綠色零售債券條款與模式與iBond（通脹掛鈎債券）相若，浮息同樣與本地通脹掛勾，會以定息2厘、浮息兩者較高者派息，而且會以「循環派發」機制分配債券，以滿足小額投資者申請。金管局副總裁劉應彬相信，綠色零售債券具吸引力，因兩厘的保底息率高於不少銀行的定存利率。

認購綠色零售債券投資者須為持有效香港身份證的個人投資者，每人限提出一份申請。政府鼓勵市民以電子渠道認購，以減少紙張消耗。

零售綠色債券3月23日聯交所掛牌

發行時間表方面，港府會在3月18日或之前公布發行額、認購和分派結果，並在3月22日發行，3月23日在聯交所掛牌。滙豐和中銀為是次零售發行港府所委任的聯席安排行。

綠色零售債券會撥入基本工程儲備基金，集資用途只會為符合「合資格類別」的本地公共綠色項目融資或再融資。項目涉及9大類別，包括可再生能源、水及廢水管理、污染預防及管控等，項目評估和遴選將由港府綠色債券計劃督導委員會負責執行。財庫局會每年發表《綠色債券報告》說明資金分配情況，也會委任獨立第三方核實。

視乎情況考慮是否恒常化

被問到會否將零售綠色債券發行恒常化，財經事務及庫務局局長許正宇表示會今次是新開始，屬穩步開始，會視乎情況再考慮。對於綠色零售債券與iBond無論在派息與發行條款均十分相似，許正宇指前者是為具環境效益的項目融資，希望透過綠色零售債券，讓市民對可持績發展有更深認識。劉應彬指，綠色零售債券與iBond兩者可相輔相乘，都能為市民提供回報不錯的穩定投資渠道，故日後均可並存。

中國銀行（香港）個人數字及金融產品部副總經理周國昌預期綠色零售債券銷情熱烈，因通脹正緩步上升，加上現時環境、社會及企業管治（ESG）的趨勢，故即使超額認購8至10倍，亦不感意外。

財政司司長陳茂波於2021年《財政預算案》時預告，港府未來發行合共約1,755億元等值的綠色債券，也會計劃發行綠色零售債券，讓市民參與。

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