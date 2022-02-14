【異動股】大和指信達新藥情況負面予跑輸大市評級　股價跌逾9%再創新低

大和發表報告，指美國食物藥品監督管理局(FDA)的召開腫瘤藥物諮詢委員會審查，對信達生物(01801) 信迪利單抗(sintilimab)治療非小細胞肺癌的申請給出了負面反饋，而且認為今年該股缺乏強而有力的催化劑，但長期前景不變。該行將該股評級由「跑贏大市」降至「跑輸大市」，將目標價由48元下調至26元。

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大和將信達生物今年收入預測降低19%，雖然仍然看好其產品管線，但這些產品需要數年時間才能成熟，相信信迪利單抗不太可能在今年獲得FDA的批准。

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