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【營商之道】賣剩蔗變搖錢樹　生意破紀錄　餐飲集團CEO：決策「諗先幾步」

商業 18:40 2022/02/14

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1957 & Co.執行董事兼行政總裁郭志波面對疫情挑戰，採取的方法並不是力谷外賣、劈價鬥平。（曾耀輝攝）

疫情持續反覆，各類防疫措施為飲食業帶來不少「新嘗試」，在人手、食材、營運等細節亦難以規劃。掌管Mango Tree、竹日本料理、權八等多個餐飲品牌的1957 & Co.執行董事兼行政總裁郭志波，在餐飲業打滾40年，曾經3次「由零開始」創出里程碑，就算在疫情下仍然能發掘新機遇。

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郭志波自小培養對美食的觸覺，在香港一步步成為行政總廚後，帶着10年經驗到新加坡由零開始，在東南亞開設10多間餐廳。又一個10年後，郭志波辭去工作，轉戰中東。當地大灑金錢的商業模式令他大開眼界，有很多機會接觸不同的食材及菜系。

有一次王子生日，要找最好的食材，其中一樣是金色魚子醬，來自類似患有『白化病』的魚才會有這種魚子，十分稀少，在香港買，差不多每100克索價1萬元。

由寂寂無名　兩個月打響名堂

金融海嘯後，郭志波拿着所有積蓄，回流香港再次由零開始。對日本菜有情意結的他，決意開設主打「廚師發辦」（Omakase）的竹日本料理，為集團首間餐廳。離開香港20年，他在這裏寂寂無名，無法租下位置優越舖位，退而求其次租下當時的「賣剩蔗」——沒人流、沒車位、沒招牌的樓上舖。

1957 & Co.的團隊亦有燈光設計師關永權與室內設計師梁志天，餐廳環境成為集團的一個關鍵元素。（曾耀輝攝）

郭志波笑言：

當時我帶着一個金字塔（Pyramid）回來，因為一開始我們沒有知名度，如果想人們認識，一定要立志做全港質素最好的餐廳，要做到金字塔的頂端。

為了使其日本餐廳質素令人滿意，他到訪日本百年老店，向老師傅取經。該店開業兩個月已經打響名堂，食客要在兩星期前預約。

死舖變Cash Cow　人人跌眼鏡

把他人看不入眼的舖位，成功做出成績，郭志波認為是因自己的想法與別人不同，「我很少思考輸的機率，反而是贏的機率。當一項計劃可列出10項、8項優點，便不用考慮其缺點。」像Mango Tree在圓方的分店，當時人人直言風險太大，因人流少、舖位偏僻。但他看準該店位處名店區、坐擁圓方附近的辦公室、住宅客群、租金便宜等優點，可凌駕其他缺點，最終亦成功把該店成為集團的Cash Cow。

這兩年的疫情，無疑又是另一個巨大挑戰。如過去的每一次難關，郭志波亦能順利度過，去年生意額甚至創新高。他稱：「每個危機都有方法應對，只是看你如何反應、有幾快。」

決策「諗先幾步」　疫下吸新客

郭志波帶領1957 & Co.，每個決策亦是「諗先幾步」。今年1月初，本地爆發第5波疫情，晚市堂食禁令再現。他說：「我們聽到有可能要6時關店，便立即盤點去年曾使用的方法、工具，（宣布）前一天已準備好，到消息落實時，便可馬上應對。」

竹日本料理在疫情下，反而吸引了更多年輕人的新客群。（曾耀輝攝）

午市亦由定食套餐轉為廚師發辦，令消費金額提升。（曾耀輝攝）

設法開源節流，是不少餐飲業者日日夜夜不斷思量的難題。郭志波採取的方法，並不是力谷外賣、劈價鬥平。他直言：「很多人做，不因為一定成功，只是因為人人跟着做，很多人陪你失敗。」他認為香港人擁有消費力，並不是尋找便宜貨，故他把焦點放在午市。

疫情期間，他亦把竹日本料理午市時段延長到由上午11時至下午6時無間斷，由定食套餐轉為廚師發辦，令消費金額提升、人流翻多幾轉。加上集團推出鼓勵再次光顧的現金券，令食客點菜時更「鬆手」。「以往此店大多食客是附近的熟客，但疫下反而多了很多新面孔。」

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記者：葉泳珊

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