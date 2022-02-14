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【有相睇】上車客鍾情配套　735萬入市新都城　內櫳齊裝可借九成按

股樓投資 17:23 2022/02/14

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疫情下置業需求未減，更多上車客趁樓價下調出動尋找筍盤。美聯物業黃少明表示，新都城2期新近有上車客買入2房單位，成交價735萬元。

上述成交單位為新都城2期7座中高層A室，實用面積441方呎，屬2房間隔。據悉，買家認為單位內櫳企理，加上基座設港鐵站及大型商場，故受到吸引承接自用，成交價735萬元，折合實用呎價約16,667元。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

由代理提供的單位相可見，單位望景開揚，家具設施一應俱全。單位成交價低於800萬元，受惠於俗稱「林鄭Plan」的新按保計劃，若只以樓價計，買家可承造最高九成按揭，最平首期為73.5萬元。資料顯示，上址原業主於2014年7月以475萬元購得，是次轉手帳面獲利260萬元，升值約55%。

代理補充，新都城本月暫錄約5宗成交，平均實用呎價16,959元。

同場加映︰【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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撰文 : 謝昕蕎

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