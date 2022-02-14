▲ 【香港疫情】法國外貿銀行：失業率或回升至4.9% 料今年香港零售業增速跌至0%

香港確診幾何級上升，第五波疫情再次衝擊本已持續復甦的零售市道。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）指，在未來幾個月社交距離措施依然保持嚴格的情況下，預計2022年香港零售業增速將會從2021年的8.1%下降至0%，仍好於2020年下滑 24%的記錄。另外，料香港失業率可能會回升至4.9%。

香港零售管理協會促請業主免收底租、街舖租金減半，將受影響零售商納入第六輪防疫抗疫基金，看【下一頁】

該行於「黃粱一夢？香港的疫情『清零』夢想恐損害消費相關行業」為題的報告指，儘管整個亞洲都出現Omicron爆發，但高頻數據顯示，香港的人員流動及零售休閒活動水平下降速度遠快於亞洲其他地區。鑒於疫情期間人員流動性與經濟活動緊密相關，消費相關行業驟然下滑，令香港經濟面臨壓力。

該行指，是次社交距離收緊前，香港零售銷售和餐飲服務截至2021年底已經恢復至疫情前水平的95%，酒店及住宿恢復至75%。由於本地消費支出週期性反彈已經見頂，更加嚴格的措施無疑為復甦帶來更大壓力。

籲港府在財政預算中擴大財政刺激

但基於現在疫苗接種率高於當時，且Omicron的死亡率較低，認為零售業下滑的程度不及2020時嚴重。然而，零售及餐飲食宿服務表現不佳會帶來一系列連鎖反應。香港去年12月失業率下跌至3.9%，下半年餐飲服務復甦是主要推動力，在目前人員流動受限、暫未有政府財政支援的情況下，料香港失業率可能會回升至4.9%。

該行指，香港作為一個小型和開放的經濟體，嚴格的社交距離措施導致人員流動性迅速減少，這對香港來說是一個大問題，特別是對消費相關行業。因此，港府應該考慮在即將出台的財政預算中擴大財政刺激，以補償居民和受影響的行業。

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