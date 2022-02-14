【美國加息】聯儲局官員戴利：加息過急恐惹反效果

美國通脹高企，市場預計聯儲局（Fed）3月可能會加息，三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）警告，若加息太過激進，或會帶來反效果。

戴利在接受外媒訪問時表示，支持聯儲局最早3月加息的決定，以壓抑通脹。她表示查看一些歷史數據，聯儲局有需要收縮量化寬鬆策。據過往經驗，若央行突然採取激進的行動，會破壞經濟增長和物價穩定的目標，暗示不認同在下月一次加息50個基點。

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她又在訪問中提到，俄羅斯與烏克蘭的地緣政治風緊張，會為美國經濟增長帶來風險。在3月議息會議前，所釋出的就業和通脹數據都對非常重要。

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責任編輯：黃苑筠