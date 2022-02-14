【烏克蘭局勢】普京暗示同意會談　拉夫羅夫稱美國提議有「建設性」

▲ 【俄烏局勢】七國集團財長聲明：準備對俄羅斯實施經濟和金融制裁

俄羅斯外長拉夫羅夫周一向總統普京表示，俄羅斯應繼續與美國及其盟國，就俄羅斯在歐洲的安全保障要求進行會談，暗示俄國將延續用外交手段解決目前的緊張局勢。普京在國家電視台回應有關提議，表示「好吧（all right）」。

拉夫羅夫表示，已經起草一份長達10頁，針對美國及其盟友提議的回應。他又指，北約試圖主宰歐洲的規則，俄羅斯對於美國就北約擴張的看法感到不滿。

對於美國提出了飛彈限制談判和建立信任的措施，拉夫羅夫稱這些措施「具有建設性」。

七國集團發聲明

七國集團財長較早前發聲明稱，俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結，引發嚴重關切，如俄羅斯選擇入侵烏克蘭，將面臨巨大的經濟後果，並承諾迅速及果斷的支持烏克蘭經濟。

七國集團指，集體集體對俄羅斯實施經濟和金融制裁，這將對俄羅斯產生巨大和直接的影響。

市場避險情緒升溫，金價升逾0.8%，報1857美元。10年期美債息跌至1.923厘。

美國前駐俄大使：沒跡象表明普京停止準備戰爭

另外，前美國駐俄羅斯大使Michael McFaul表示，即使俄羅斯總統普京與各國領袖對話，沒有跡象表明普京已經停止準備向烏克蘭發動戰爭。他指，偽裝攻擊是俄羅斯的策略，並不新解，又稱美國的警告是「可信的」，儘管俄羅斯否認了指控。

McFaul表示，現在還有很多不確定性，沒有人會知道俄烏局勢發展，也不知道俄羅斯會如何應對美國和西方的制裁。他解釋，部分原因是普京即使在自己國家也很「孤立」，很少與顧問交談。

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