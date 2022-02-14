  • 19°C
香港時間 : 2022214日 (一) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旗艦對決】三星旗艦機S22 Ultra跑分出爐 不敵蘋果去年型號iPhone 13 Pro Max

環球政經 17:50 2022/02/14

分享：

三星（Samsung）於本月9日推出了全新旗艦手機Galaxy S22 系列，新機配備了高通（美：QCOM）新一代高階晶片Snapdragon 8 Gen 1處理器，稱得上目前Android陣營中最強手機，不過近日外媒《PCMag》公布了跑分測試，Galaxy S22 Ultra及Galaxy S22+的多項運算效能數據，皆比不上蘋果（美：AAPL）去年發表的iPhone 13 Pro Max，反映蘋果A15仿生晶片仍然領先業界。

【青姐話】財色兼收迎福虎    資金回流傳統股

儘管Galaxy S22系列的運算性能表現，已經勝過Android陣營的其他所有手機，但根據《Geekbench 5》軟件的處理器跑分部分可見，iPhone 13 Pro Max的表現明顯更佳。

Galaxy S22 Ultra多核為3,433分、單核為1,232分、機器學習為448分；至於Galaxy S22+則是多核3,448分、單核為1,216分、機器學習423分。相比去年配備了高通 Snapdragon 888晶片的Galaxy S21 Ultra，新一代的Galaxy S22 Ultra在多核提升了約9%、單核13%、機器學習9%。Galaxy S22系列的跑分較同屬Android陣營的Google Pixel 6優勝，但相比之下蘋果iPhone 13 Pro Max的跑分更高，多核為4,647分、單核為1,735分、機器學習為948分，兩者可謂高下立判。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【溫股知新】恒指區間上又落    高息國策股落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
科技產品 蘋果（Apple，美：AAPL） 高通（Qualcomm，美：QCOM） iPhone 13 晶片 Galaxy S 處理器 iPhone Samsung Android

上一篇文章

【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員　月薪逾1.8萬元　持指定駕照DSE學歷可申請

下一篇文章

【虛擬消費】台灣研究：X世代對虛擬購物接受程度高 高達七成人有興趣試用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【居家抗疫】HOME+快速抗原檢測試劑盒 優惠價$338足夠5人使用
【居家抗疫】HOME+快速抗原檢測試劑盒 優惠價$338足夠5人使用
【異動股】正榮地產周五暴跌近70%　傳實控人部分持股被強制平倉
【異動股】正榮地產周五暴跌近70%　傳實控人部分持股被強制平倉
【A股焦點】寧德時代全周累跌近兩成　主要鋰產國智利或將鋰礦國有化
【A股焦點】寧德時代全周累跌近兩成　主要鋰產國智利或將鋰礦國有化
【有相睇】上車客睇中殘裝荃灣中心　火力全開鋤價至深夜　業主投降減價至409.8萬賣
【有相睇】上車客睇中殘裝荃灣中心　火力全開鋤價至深夜　業主投降減價至409.8萬賣
【美股消息】AMD業績驕人 搶奪Intel市場份額
【美股消息】AMD業績驕人 搶奪Intel市場份額
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款