【旗艦對決】三星旗艦機S22 Ultra跑分出爐 不敵蘋果去年型號iPhone 13 Pro Max

三星（Samsung）於本月9日推出了全新旗艦手機Galaxy S22 系列，新機配備了高通（美：QCOM）新一代高階晶片Snapdragon 8 Gen 1處理器，稱得上目前Android陣營中最強手機，不過近日外媒《PCMag》公布了跑分測試，Galaxy S22 Ultra及Galaxy S22+的多項運算效能數據，皆比不上蘋果（美：AAPL）去年發表的iPhone 13 Pro Max，反映蘋果A15仿生晶片仍然領先業界。

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儘管Galaxy S22系列的運算性能表現，已經勝過Android陣營的其他所有手機，但根據《Geekbench 5》軟件的處理器跑分部分可見，iPhone 13 Pro Max的表現明顯更佳。

Galaxy S22 Ultra多核為3,433分、單核為1,232分、機器學習為448分；至於Galaxy S22+則是多核3,448分、單核為1,216分、機器學習423分。相比去年配備了高通 Snapdragon 888晶片的Galaxy S21 Ultra，新一代的Galaxy S22 Ultra在多核提升了約9%、單核13%、機器學習9%。Galaxy S22系列的跑分較同屬Android陣營的Google Pixel 6優勝，但相比之下蘋果iPhone 13 Pro Max的跑分更高，多核為4,647分、單核為1,735分、機器學習為948分，兩者可謂高下立判。

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責任編輯：嚴浩文