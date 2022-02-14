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【大行點睇】中金重新覆蓋百濟神州　料核心品種進入收成期

股樓投資 18:26 2022/02/14

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中金再次覆蓋百濟神州(06160)，予「跑贏行業」評級，目標價282元，指該公司建立了高效的研發平台，並在全球範圍內建設了自有臨床開發體系，隨著核心產品在國內外上市，公司逐步搭建了國內外的銷售體系，並取得了階段性成果，也成為Amgen、諾華等跨國藥企在華開發銷售的重要合作夥伴。

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

中金指，百濟神州多層次產品管線全球佈局，核心品種進入收成期，預計其2021、2022和2023年每股虧損分別為6.96元、5.44元、1.7元人民幣。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股

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【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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撰文 : 周兆邦

百濟神州（06160） 港股

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【大行點睇】大和疫情下看好本地公用股　偏好電能及長建

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【紓困措施】當局申請注資270億元　推出第六輪防疫抗疫基金措施
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