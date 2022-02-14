【大行點睇】大和疫情下看好本地公用股　偏好電能及長建

大和發表報告指，預料香港公用股可受惠於板塊輪換，在疫情下看好電能(00006) 及長建(01038)多於煤氣(00003) 。

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報告補充，喜好電能可能會維持派息增長，及其與通脹相關的收入結構，在利率上升環境下料會受到投資者青睞。電能為該行最看好的香港公用股，重申其股份「買入」評級，目標價由52元升至57.5元。



至於長建為另一該行喜好的具防守性本港公用股，因其與電能有類似的派息增長和通脹相關收入的防守特性。大和維持對長建的「跑贏大市」評級，目標價由51元升至57.5元，不過由於今年電能的預測股息收益率違5.7%，高於長建的4.9%，因此該行喜好電能多於長建。



另外，大和將煤氣股份評級由「買入」降至「跑贏大市」，目標價由15.5元降至13.5元，並因應目前Omicron變種病毒擴散，調低集團香港燃氣銷量等預測。

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