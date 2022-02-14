【2888】渣打盈利可望受加息帶動　獲花旗大升目標價兩成至62.5元　

▲ 花旗將渣打目標價上調兩成，最新看62.5元。

渣打 （02888） 將於周四放榜，各大行近日因應加息預測升溫將渣打目標價上調。其中，花旗將渣打目標價上調兩成，最新看62.5元，較周一收市價57.9元高近8%。花旗因應美國加息的預測路徑，將渣打2022至2025年的每股盈利預測上調6%至14%，以反映淨利息收益率（NIM）擴闊的預期，並因應有關預測將其目標價由51.9元上調至62.5元。

料渣打2023年有形股本回報率約8%

花旗料渣打2023年的有形股本回報率（RoTE）維持在約8%水平，雖較其7%的目標佳，但卻驚喜欠奉。該行又預期，渣打在美國加息下難以達到10%的中期RoTE目標，因此重申對該行的「中性」評級。

另一邊廂，美銀證券亦將渣打在倫敦的目標價由630便士升至670便士，折合約港元的目標價即由66.24元升至70.44元，升幅約6%。美銀證券指今次上調目標價是因應對渣打2024年的盈利預測調整。鑑於加息預期再度升溫，該行將渣打2024年預測盈利上調4%，亦是美銀今年第二次上調渣打目標價，評級維持「買入」。

美銀料渣打上季盈利3000萬美元

對於渣打即將公佈的去年第四季季績，美銀證券料維持疲弱，期內收入及盈利預測分別為34億美元及3000萬美元。美銀證券提到，渣打在本港的貸款於去年12月份下跌，而作為渣打財富部門收入重要動力的股市活動亦有所減弱。另外，渣打持股16%的渤海銀行 （09668） 近期股價疲弱，也料對渣打上季或未來會計年度造成20億美元的投資減值風險。

展望未來，美銀證券指渣打的收入於2022至2024年間有力達到8%的年均複合增長率（CAGR），亦可超越其普通股權一級資本比率（CET1）13%至14%的目標水平。與此同時，由於渣打的倫敦股價仍低於其每股9.5英鎊的有形資產帳面值，美銀證券認為，集團的任何額外回報相信都有助其盈利大升。

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