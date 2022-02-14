【中小企營商】中小企業務收益按月下跌　2022年1月指數跌至37.8

▲ 2022年1月份中小型企業（中小企）業務狀況，按月有所下跌。（資料圖片）

政府統計處今日（14日）公布，2022年1月份中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查的結果。中小企業務收益的現時動向指數從2021年12月在收縮區域的46，顯著下跌至2022年1月37.8。惟未來一個月（2022年2月）的業務收益展望動向指數，預料回升至42.9。

按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業中，業務收益現時動向指數在2022年1月均較上月下跌，尤以飲食業、零售業及批發業跌幅最顯著。

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港3行業的業務收益現時動向指數跌幅 行業 2022年1月 跌幅 飲食業 20.0 27.8 零售業 31.4 12.3 批發業 37.2 11.5

進出口貿易業新訂單的現時動向指數，從2021年12月的46.6下跌至2022年1月的44.0，而未來一個月的新訂單展望動向指數為44.9。

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政府發言人表示，在本地新一波疫情下，中小企的營商氣氛於2022年1月明顯轉弱。與上一個月比較，所有受訪行業的細分指數均有下跌，尤以飲食業和零售業。招聘意欲亦略為回軟。惟續指，「防疫抗疫基金」下推出的措施，應可提供一些紓緩作用。

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責任編輯：馬意文