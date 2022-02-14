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中大民調：六成人認為現非買樓合適時機　四成人稱房屋支出負擔重

股樓投資 17:00 2022/02/14

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為了解市民對香港住宅樓市的看法，香港中文大學（中大）香港亞太研究所最近進行了一項電話調查，結果發現，約六成市民認為，現在並不是買樓的合適時機，亦有超過四成人表示，家庭房屋支出的負擔頗重或非常重。

是次調查以電話訪問形式進行，結果顯示，60.2%受訪者認為現時並非買樓的合適時機，覺得是合適時機的只有15.9%，23.9%受訪者則表示不知道／很難說。另外，有46.7%的受訪者表示，家庭在房屋方面的支出負擔頗重（34.4%）或非常重（12.3%），38.0%則認為不太重，只有9.5%覺得完全不重。

中大民調詳細結果

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同場加映︰【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

調查亦詢問了受訪者對現時住宅樓價的看法和對未來一年住宅樓價的預期。多於八成（82.4%）受訪者認為現時香港住宅樓價水平過高，14.0%覺得合適，只有1.1%認為過低。對於未來一年住宅樓價走勢的預測，42.7%的受訪者估計樓價將會和現時差不多，認為會下跌的有26.6%，預料上升的則有19.3%。在那些估計樓價將下跌的受訪者中，較多人認為樓價將下降半成至少於一成（34.5%）或一成至少於兩成（18.6%）；而預料樓價會上升的受訪者中，有較多人認為樓價將上升半成至少於一成（40.0%）或一成至少於兩成（29.0%）。

此外，調查又發現，稍高於八成（81.0%）受訪者認為擁有自置物業頗重要（50.5%）或非常重要（30.5%），只有14.3%受訪者表示不太重要（12.5%）或非常不重要（1.8%）。

同場加映︰【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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撰文 : 謝昕蕎

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