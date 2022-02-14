【南韓經濟】2027年南韓人均GDP預計超日本　為何南韓年輕人卻不在乎？

▲ 日本經濟研究中心（Japan Center for Economic Research，JCER） 最新研究預計， 2027年南韓人均名義GDP將超過日本。

日本經濟研究中心（Japan Center for Economic Research，JCER） 最新研究預計， 2027年南韓人均名義GDP將超過日本。不過，南韓人對這議題缺乏興趣，皆因普通上班族，尤其是年輕人根本沒有感受到國家經濟進步的好處。

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分析指出，若以每小時生產力計算，南韓工作時間出名長，且雖然南韓平均工資超過日本，惟收入不平等的問題亦十分嚴重。

爭相應徵大公司或當公務員

韓國的大公司雖然在加薪上比起其他企業進取，卻會壓榨供應商以彌補成本，如此一來，大公司和其他中小企業間的薪酬差距更日漸擴大。

故為了穩定舒適的生活，南韓畢業生紛紛爭相擠進大公司或應徵當公務員，導致南韓青年出現就業危機，青年失業率約為25%，很多人乾脆放棄找工作，就業率因此下滑。

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無父幹年輕人難買樓

為了保障年輕人薪資，南韓總統文在寅2017年上任以來5年內，將最低工資提了高42%，現在南韓最低時薪為7.66美元（約60港元），與日本相差不遠，卻導致反效果，許多獨立企業乾脆不招聘兼職員工。

此外，人均GDP無法反映房地產價格。自文在寅上任，首爾的公寓價格不到5年內上漲1倍多，沒有父母資助根本不可能在首爾買樓。

生育率只有日本一半

於這種情況下，南韓2020年生育率只有0.84，是日本一半。南韓年輕人稱不生孩子的原因是巨額債務與樓價太高，老年人貧困率約是日本2倍，最近年輕一代自殺率增加 30%。

總括來說，南韓人不覺得生活有確實改善，故覺得超越日本的經濟數據沒什麼好慶祝。

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責任編輯：李智美