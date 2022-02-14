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【Omicron變種】為何兒童更易受感染？ 先天免疫力未如之前有效

環球社會熱點 18:09 2022/02/14

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新冠肺炎Omicron變種病毒席捲全球，愈來愈多國家及地區陸續發現兒童確診人數激增。有新加坡媒體引述專家報道指，Omicron變種更能抵抗兒童的先天免疫力。而Omicron變種往往影響上呼吸道，兒童呼吸道較窄，出現病徵後的嚴重性可能更大。

美5歲以下幼童未打得輝瑞疫苗 美FDA押後審批 【下一頁】

新加坡《The Straits Times》引述新加坡國立大學醫院（NUH）高級傳染病顧問費舍爾（Dale Fisher）報道，先天免疫力在早前數波疫情中，能有效保護兒童。但是次疫情兒童確診人數激增其中一個原因，正是Omicron變種更能抵抗先天免疫。

另外，和更容易造成肺部感染的Delta變種相比，Omicron變種往往影響上呼吸道。費舍爾表示，兒童的呼吸道較為狹窄，出現病徵後的危險性更大，有機會因炎症和黏液堵塞，演變成哮吼（croup）或哮喘型綜合症（asthma-type syndromes）。

新加坡一周平均確診破萬 衛生部：預期之內 【下一頁】

美國等國家專家普遍認為，雖然Omicron變種導致確診兒童人數增加，但確診兒童不會發展成重症。美國1項未經同行評審於1月下旬發表研究結果，顯示5歲以下兒童感染Omicron變種情況，往往較感染Delta變種好。住院風險降低67%，需入住深切治療部風險亦降低68%，但作者認為受Omicron變種高傳染性影響，兒童住院人數整體數目仍會增加。

新加坡周日（13日）新增9,420宗確診個案，其中1,130名是12歲以下兒童，該年齡組別共有56人需要入院接受治療，但未有人需要使用氧氣瓶或入住深切治療部。

新加坡衛生部王乙康上周承認，12歲以下兒童確診率屬所有年齡組別中最高，平均每10萬人中就有約67人。惟王乙康強調，確診兒童住院時間通常很短，只需2至3日。

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責任編輯：李俊儀

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