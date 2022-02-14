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【二手樓價】業主要錢不要樓　西區寶翠園驚見蝕讓！

股樓投資 17:13 2022/02/14

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二手樓價持續受壓，西區寶翠園驚現蝕讓成交。市場消息指，寶翠園2座中高層A室，實用面積670平方呎，兩房間隔，早前以1,628萬元易手，實用呎價24,299元。

資料顯示，原業主於2019年2月以約1,633萬元買入上址，剛過3年禁售期，現帳面微蝕約5萬元，若連稅、買賣佣金等使費計，料實蝕逾90萬元。

翻查成交紀錄，同座同向樓層高不足10層的A室單位，實用面積672平方呎，去年11月以1,800萬元易手，實用呎價約26,786元。

【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 西環 寶翠園

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