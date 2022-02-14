【2022稅貸戰】虛銀情人節稅貸現金回贈1314元 各行大打優惠戰

▲ 虛擬銀行大打情人節牌，今天推稅貸現金回贈1314元。

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綠色炸彈炮製浪漫商機！有業界出奇招搶攻稅貸尾班車，冀盡攬最後衝刺的有情人。素來招數多多的虛擬銀行眾安（ZA Bank），今天（2月14日）推情人節限定、諧音一生一世的現金回贈，合資格客戶於本周五（18日）成功提取稅務貸款70萬元或以上，最高獲現金回贈1314元，貸款上限100萬元。小額借貸也有着數，申請5萬元至199999元，現金回贈214元。至於借20萬元至699999元，回贈529元。以上3款現金回贈選擇，須取得ZALOVESU優惠碼。

眾安旗下一錘定息的稅貸息率為1.75厘，但合資格新客有機享1.58厘較低息，優惠至2月28日止。此外，綜觀各行的現金回贈，傳統銀行中，以花旗及渣打香港 （02888） 齊為4000元最高，滙豐（HSBC）也有3300元，但優惠至昨天（13日）為止，暫未悉有否押後。計及財務公司，則以AEON信貸的1萬元回贈最豪，大眾財務則厚賞1萬元的超市禮券。

多行打稅貸戰紛延長優惠【下一頁】

此外，專家認為稅貸息已見底，相信今年下半年市面推新一輪貸息將加價，料平息仍在吸引搶乘尾班車的消費者。誠如反映銀行資金成本的3個月拆息已連升20日，今天報0.389厘。不過，1個月拆息7連跌、報0.156厘。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉早前回應本報查詢指，該行「快稅錢」個人稅務貸款於3月底截止，實際年利率低至1.38厘，至今反應理想，申請人數有雙位數百分比的增長，客戶的平均借貸額為50萬元左右。而因應美國加息預期下，現時稅貸息率已經見底，今年底市面推出的新一期稅款，相信普遍會提升息率，預計未來一兩個月會有更多客戶申請該行的「快稅錢」個人稅務貸款。

另方面，比併已出招的20間大小行，論及全城最低息，以大新 （02356） 的1.08厘最低，且較2020年度由華僑永亨信用財務提供的1.26厘最平稅貸息為低，足證2021年度業界的割喉搶客戰激烈。

80萬元稅貸受捧【下一頁】

大新總經理及零售銀行副主管鄧子健表示，交稅「快應錢」的推廣截止日期為3月31日。自推出稅貸至今，反應符合預期，平均借貸金額大概為20至30萬元；稅貸實際年利率低至1.08厘，極具競爭力。

那邊廂，華僑永亨信用財務總經理吳幗欣回應本報查詢指，該行的稅務貸款推廣期至3月底，對比對上一年，今年的增長率較去年同期上升雙位數，而平均貸款額超過40萬元，貸款息率介乎1.48厘至1.8厘之間。

問及加息周期對稅貸影響，吳幗欣認為，現在推測今年第四季稅貸息率似乎言之尚早，惟市場均預料資金成本會上升，但時間性及幅度仍有待觀望，故今年稅貸息率走勢仍有未知之數，亦很難比較會否高於上年度的稅貸利息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪