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【法盛調查】亞洲基金調查：大量資金進出被動型基金加劇市場波動

股市 16:44 2022/02/14

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法盛投資管理（Natixis Investment Managers）調查顯示，隨著通脹率攀升、各國央行收回寬鬆政策、再加上客戶期望超過實際回報，全球專業基金買家預計今年市場前景將變得相當不樂觀。

逾半數（55.3%）的亞洲專業基金買家表示，最擔心新冠變種病毒帶來的干擾，如基層勞動力短缺；近五成（47%）則最擔心企業的獲利增長；而三成左右（31.6%）認為中美關係和央行政策支持力道減弱，是今年最主要的經濟隱憂。

分析顯示，亞洲有八成的專業基金買家認為，利率是2022年主要的投資組合風險；五成則把通脹列為首要風險。另外，估值和波動性也被認為是投資組合的主要風險因素；約有八成（81.6%）認為低利率扭曲了估值，近七成（68.4%）指大量資金進出被動型基金加劇了市場波動。

調查結果又顯示，亞洲基金買家正在增加對於私募市場中收益資產的配置，如基礎設施（42.9%）、私人債務（24%）以及房地產（17.8%）。

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基金 經濟 亞洲 通脹

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