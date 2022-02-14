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【大行報告】 摩通建議換馬至中聯通 股價有望追落後

股樓投資 16:44 2022/02/14

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摩通對中資電訊股發表最新研究報告指，在穩健的行業背景下，對中資電訊板塊保持正面，並重申行業首選為中國聯通（00762），予其「增持」評級，目標價為5.7元。

【阿里巴巴 9988】軟銀澄清阿里額外註冊ADS 與軟銀未來交易無關【見下頁

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該行指，中資電訊股今年開局強勁，中國移動（00941）、中國電信（00728）及中聯通股價年初至今分別累升20%、17%及11%，相信是由於市場風向輪動至防禦性價值股，以及中移動的H股回購計劃，引發投資者對中資電訊股宣布更多有利於股東政策的猜測。

該行認為，中移動未來兩年增長或放緩，加上股息能見度較弱，料其股價上行空間有限，且估值相對偏高，但相信受惠於股權激勵計劃，維持其「中性」評級，目標價由52元上調至60元。

該行建議，投資者由中移動換馬至中聯通，相信其股價跑輸後仍有追趕空間，股息政策具有潛在吸引力，而H股較A股股價有大幅折讓，且受美國投資者的技術拋售壓力較小。

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記者：郭秀慧

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中資電訊股 大行報告 回購 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 中國電信（00728）

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